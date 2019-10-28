Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лацио» вырвал победу над «Фиорентиной»

«Фиорентина» проиграла «Лацио» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый гол в поединке забил хавбек римлян Хоакин Корреа на 22-й минуте. Уже спустя шесть минут Федерико Кьеза уравнял шансы команд.
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«Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»

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«Лацио» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А благодаря голу на 89-й минуте

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
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В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения

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В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
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На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
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Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
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