Футбол
ProstoProSport«Лацио» вырвал победу над «Фиорентиной»
«Фиорентина» проиграла «Лацио» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый гол в поединке забил хавбек римлян Хоакин Корреа на 22-й минуте. Уже спустя шесть минут Федерико Кьеза уравнял шансы команд.
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Политика
США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко
Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.
Происшествия
Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом на Алтае
Восемь человек погибли в ДТП с минивэном и микроавтобусом в Топчихинском районе Алтайского края.
Общество
Вопрос дня: куда делись трупы старателей?
В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Политика
Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
Политика
Опубликовано видео из квартиры в Донбассе, где ночевал Зеленский
Автоспорт
Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом
Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Мексики».
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку: когда ждать дешевых кредитов
Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на рекордные с 2017 года 50 базисных пунктов.
Единоборства
В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения
Минувшей ночью в американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 232.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Космос
Россия модернизирует «Союз» для космических туристов
Корабль для полета на Международную космическую станцию будет доработан так, чтобы им мог управлять только один профессиональный космонавт, а не экипаж из командира и двух бортинженеров, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Армия и оружие
Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ
Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.