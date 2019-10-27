Футбол
ProstoProSport«Лацио» вырвал победу над «Фиорентиной»
«Фиорентина» проиграла «Лацио» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый гол в поединке забил хавбек римлян Хоакин Корреа на 22-й минуте. Уже спустя шесть минут Федерико Кьеза уравнял шансы команд.
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«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября
LiveSport.ru26 октября в 20:59
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Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Экономика
Исследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома
Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья.
Российская газета 03:10
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Общество
Видеосервис Apple запустится без русской озвучки
В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Rambler News Service 03:25
Киберспорт
Blizzard готовится к выходу игры Overwatch 2
Корпорация Blizzard в ходе выставки BlizzCon 2019 намерена представить анонс игры Overwatch 2. Мероприятие состоится с 1 по 3 ноября.
NewInform 03:51
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Шоу-бизнес
Тимати оставил невесту с новорожденным сыном и уехал на Мальдивы
Что же касается новорожденного сына Ратмира и его матери Анастасии Решетовой, то они остались в Москве.
Дни24 26 октября в 09:22
Футбол
Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки
Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
Евро-футбол.ру 04:43
Экономика
Forbes: Сестры из Липецкой области с нуля создали агрохолдинг с выручкой 17,1 млрд рублей
Сестры-близнецы Евгения Уваркина и Елена Латышева с нуля создали агрохолдинг, выручка которого в прошлом году составила 17,1 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 04:20
Экономика
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Общество
«Шоколадная» чиновница снова оскандалилась
Зависимость от инсулина — не приговор, заявила, как сообщает «Блокнот», скандальная советница губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева.
Рамблер 01:32
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС 04:59
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru вчера в 18:44
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Политика
Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Национальная служба новостей вчера в 04:19
Армия и оружие
Украинские националисты в Золотом заявили, что не собираются разоружаться
Евразия Daily 05:17
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Экономика
«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Газета.Ru 05:12
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
МедиаПоток 26 октября в 04:46
Политика
Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой
«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
RT на русском 02:38
Общество
Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате
Наказание, которое понесут виновные, пока не известно.
Вестник Кавказа 05:00
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37