Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лацио» вырвал победу над «Фиорентиной»

«Фиорентина» проиграла «Лацио» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый гол в поединке забил хавбек римлян Хоакин Корреа на 22-й минуте. Уже спустя шесть минут Федерико Кьеза уравнял шансы команд.
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«Фиорентина» — «Лацио»: сумеют ли «фиалки» победить?

Все про Спорт ру26 октября в 13:04

«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября

LiveSport.ru26 октября в 20:59

«Фиорентина» - «Лацио» - прогноз и ставка на матч 9-го тура Серии А

ODDS.ru25 октября в 04:39

«Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»

Спорт-Экспрессвчера в 17:47

Гол Иммобиле на 89-й минуте принёс «Лацио» победу в матче с «Фиорентиной»

Чемпионатвчера в 17:47

Гол Иммобиле в концовке принес «Лацио» победу над «Фиорентиной»

Sport24.ruвчера в 17:48

«Лацио» в гостях обыграл «Фиорентину»

Sportbox.RUвчера в 17:47
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Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

Четверть россиян копят «на старость» — два года назад доля таких граждан составляла 16 процентов.
Lenta.ru 01:19
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Один из участников шоу «План Б» прокомментировал решение Ольги Бузовой проверить их телефоны

Вокруг ТВ 25 октября в 23:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Футбол

Тедеско назвал работу в «Спартаке» удовольствием

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, в каком режиме он работает в клубе, а также поделился первыми впечатлениями от взаимодействия с командой.
Нева Спорт 02:19
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 вчера в 05:11
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Футбол

Месси объяснил свои последние травмы

Месси пропустил начало сезона из-за травмы, но уже забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех встречах чемпионата Испании.
Sportbox.RU вчера в 20:22
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Общество

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Транспорт

Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Происшествия

В Приамурье совершено нападение на полицейских

В Приамурье совершено нападение на полицейских.
Российская газета 01:53
Хоккей

Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Ассистентами выступили Йонас Зигенталер и Джон Карлсон. Для россиянина эта шайба стала восьмой в сезоне и 666-й за карьеру в НХЛ.
Чемпионат 24 октября в 22:23
Политика

Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Происшествия

Пропавший в Бердске школьник найден мертвым

Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
Культура

Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф

Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:41
Теннис

Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев в обновлённом рейтинге сохранил четвёртое место. Андрей Рублёв находится на 22 строчке.
Говорит Москва 01:32
Политика

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика

Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство

В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Кино

Появились фотографии со съемок аварии, в которой погиб Цой

В сети опубликовали фотографии со съемок фильма "47" Алексея Учителя об известном музыканте Викторе Цое.
Piter.tv 01:53
Экономика

Закупка квартир на 82 млрд рублей: застройщики нашли лазейку в запрете на долевое строительство

С 1 октября продавать квартиры по старым правилам через договоры долевого участия (ДДУ) могут только те застройщики, в проектах которых степень строительной готовности составляет не менее 30%, а доля проданных квартир – не менее 10%.
Forbes 01:28
Единоборства

Александр Богомоев взял серебро международного турнира

Байкал-Daily 01:13
Происшествия

Очевидцы публикуют кадры с места массовой аварии на КАД

Ранее 47Channel публиковал видео с места ДТП во Всеволожском районе, где женщина-водитель получила тяжелые травмы.
ЛОТ 02:07
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
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