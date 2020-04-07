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Автоновости дняАвтоновости дняLada возглавила список самых продаваемых авто с пробегом

Перепродажи иномарок в прошлом месяце выросли на 3,2% до 264 636 штук, а отечественных авто – напротив, сократились на 6,6% до 115 618 единиц. Лидером российской «вторички», несмотря на 6% падение спроса, по-прежнему остается LADA – за первый месяц весны на такие машины купили 100 610 россиян.
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Lada возглавила список самых продаваемых автомобилей с пробегом

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