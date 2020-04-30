Экономика

Газета.RuГазета.RuЛагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

По прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году. Лагард отметила, что падение ВВП при наихудшем сценарии во II квартале может достичь 15%. По ее словам, глубина спада будет зависеть от продолжительности закрытия на карантин городов европейских государств.
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Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Ruposters.ru09:55

Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Газета.Ru09:26

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

Интерфакс09:06

Очередь за ЕЦБ

ПРАЙМ10:02

ЕЦБ сохранил ставки, несмотря на худший ВВП еврозоны за всю историю наблюдений

Profinance.ru08:14
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Общество

В Краснодарском крае вводят обязательный «масочный режим»

Режим ужесточать не стали, однако глава региона совместно с Роспотребнадзором ввел обязательный масочный режим.
КП - Кубань 06:59
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Общество

В ВОЗ оценили возможность ослабления ограничений в России после 12 мая

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с ТАСС оценила возможность ослабления ограничений, введённых в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, после 12 мая.
RT на русском 10:05
305
Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
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Общество

В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей

В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
1,2K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
1K
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
1,2K
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
3K
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

BFM.ru вчера в 19:58
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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

Lenta.ru 08:24
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
3K
Фигурное катание

Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву

Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
305
Транспорт

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
10
Шоу-бизнес

Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

РИА Новости 08:07
5
Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Шоу-бизнес

Певица Лолита развелась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
РИА Новости 07:56
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Политика

Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
6
Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1K
Политика

Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции

Руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова заявила, что Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции до 5 мая.
Казанские ведомости 10:08
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Здоровье

Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Политика

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
Газета.Ru 09:28
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
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