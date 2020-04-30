Экономика
Газета.RuЛагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны
По прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году. Лагард отметила, что падение ВВП при наихудшем сценарии во II квартале может достичь 15%. По ее словам, глубина спада будет зависеть от продолжительности закрытия на карантин городов европейских государств.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Общество
В Краснодарском крае вводят обязательный «масочный режим»
Режим ужесточать не стали, однако глава региона совместно с Роспотребнадзором ввел обязательный масочный режим.
КП - Кубань 06:59
Общество
В ВОЗ оценили возможность ослабления ограничений в России после 12 мая
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с ТАСС оценила возможность ослабления ограничений, введённых в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, после 12 мая.
RT на русском 10:05
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
Общество
В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей
В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
BFM.ru вчера в 19:58
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Шоу-бизнес
Певица Лолита развелась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
РИА Новости 07:56
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции
Руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова заявила, что Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции до 5 мая.
Казанские ведомости 10:08
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
Газета.Ru 09:28
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04