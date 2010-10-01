Сегодня, 3 ноября, в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем с «Арсеналом». Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность своих футболистов к домашнему матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Лайки Бакаева и «прятки» Кутепова. Лучшие фото с тренировки «Спартака»

Общество СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Теннис Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.

Армия и оружие Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.

Политика У Бориса Джонсона нашли в кабинете русского шпиона Как и следовало ожидать, уровень доступа к секретной информации у Доминика Каммингса самый высокий.

Происшествия Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.

Шоу-бизнес Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Шоу-бизнес Бузова подарила новорожденной дочери Симоньян платье Dolce & Gabbana Российская телеведущая, певица Ольга Бузова подарила новорожденной дочери журналистки Маргариты Симоньян комбинезон Gucci и платье Dolce & Gabbana.

Игры Blizzard выпустила ролик в честь 25-летия Warcraft В 2004 году Blizzard выпустила MMORPG World of Warcraft, ставшую одной из самых прибыльных игр в истории.

Происшествия Подросток умер на вечеринке в Перми Подросток скончался во время празднования дня рождения в Дзержинском районе Перми 2 ноября.