Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛайки Бакаева и «прятки» Кутепова. Лучшие фото с тренировки «Спартака»

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Сегодня, 3 ноября, в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем с «Арсеналом». Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность своих футболистов к домашнему матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
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Лайки Бакаева и «прятки» Кутепова. Лучшие фото с тренировки «Спартака»

Чемпионат12:07

«Спартак» против «Арсенала». З. Бакаева не будет. А появится ли Тиль?

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