Происшествия
Вести.RuСамолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен. Рейс B2899 белорусской авиакомпании "Белавиа" по неизвестным причинам развернулся в районе польского Вроцлава и сел в Гродно.
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с чего всё началось
По сообщению белорусского портала tut.by, самолет Embraer 175 должен был вылететь из Минска в Мюнхен накануне в 12:30, однако задержался и вылетел с опозданием примерно на 3 часа.Вести.Ru09:27
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