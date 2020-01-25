с чего всё началось

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен. Рейс B2899 белорусской авиакомпании "Белавиа" по неизвестным причинам развернулся в районе польского Вроцлава и сел в Гродно.

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Политика Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия наравне с Германией обязана выплатить республике репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Происшествия Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Политика Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.

Политика Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.

Игры Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.