Происшествия

Вести.RuВести.RuСамолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен. Рейс B2899 белорусской авиакомпании "Белавиа" по неизвестным причинам развернулся в районе польского Вроцлава и сел в Гродно.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
По сообщению белорусского портала tut.by
, самолет Embraer 175 должен был вылететь из Минска в Мюнхен накануне в 12:30, однако задержался и вылетел с опозданием примерно на 3 часа.
Вести.Ru09:27

Подробнее о событии

СМИ сообщили о вернувшемся в Гродно самолете рейса Минск — Мюнхен

РБК09:55

СМИ: шесть пассажиров сняли с борта самолета «Белавии», летевшего из Минска в Мюнхен

ТАСС09:30

СМИ: с незапланированно севшего в Гродно лайнера сняли шесть человек

РИА Новости08:24

СМИ узнали о снятии шести пассажиров с севшего в Гродно самолета

Московский Комсомолец09:06

Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров

Lenta.ru08:57

Лайнер «Белавиа» незапланированно сел в Гродно

Известия08:30

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:02, Ашберн

Самолет «Белавиа», летевший в Мюнхен, приземлился в Гродно. С рейса сняли двух чиновников?

КП - Беларусь09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Политика

Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия наравне с Германией обязана выплатить республике репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Комсомольская правда 06:22
Происшествия

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:02
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Фигурное катание

Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Вести.Ru 16:30
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Общество

Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Российская газета вчера в 10:32
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 16:04
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости 12:50
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 23 января в 23:36
Политика

Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков

Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Sputnik Абхазия 12:18
Кино

Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Вести.Ru 11:18
Политика

Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 06:58
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

REGNUM 17:18
Политика

Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Газета.Ru 10:30
Единоборства

БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166

Metaratings 23 января в 08:02
Теннис

Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:52
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Уфимские Заметки вчера в 11:00
Происшествия

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
RT на русском 04:01
Политика

СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе

Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Экономика сегодня 15:37
Игры

Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus

Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Faktom 01:06
Спорт

Россия и Украина могут вместе провести чемпионат Европы по гандболу

Учитывая, что предпочтение отдается совместным заявкам, Сергей Шишкарев предложил провести чемпионат Европы 2026 года в России и Белоруссии.
Вести.Ru 09:04
Армия и оружие

Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Происшествия

На проспекте Победы Audi на «зебре» насмерть сбил 11-летнюю девочку

В Калининграде Audi 80 насмерть сбил 11-летнюю девочку, второго пешехода на скорой увезли в больницу.
Клопс 14:01
Космос

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на орбите Земли гигантский НЛО размером с Техас

Знаменитый тайванский уфолог Скотт Уоринг поделился с пользователями сети своей очередной находкой на орбите Земли.
Что происходит 23 января в 10:17
Политика

Нетаньяху назвал «великой миссией» свою поездку в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "великой миссией" свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования.
РИА Новости 13:18
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия вчера в 07:44
Футбол

Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
Sport24.ru 15:55
Армия и оружие

Yeni Şafak (Турция): глобальные оружейные компании растут (Yeni Safak)

Политическую выгоду от убийства Сулеймани, очевидно, извлекли Израиль, саудиты и прочие.
ИноСМИ 16:18
Биатлон

Россия остановилась в шаге от медалей в смешанной эстафете на этапе КМ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в германском городе Рупольдинг.
REGNUM 11:20
Происшествия

В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин

В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
REGNUM 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гродно
Город в Беларуси
Город в Белоруссии, административный центр Гродненской области, а также Гродненского района, в состав которого город не входит. В течение 2014 года город носил звание «Культурная столица Беларуси».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное