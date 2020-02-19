Всего на судне находились 24 россиянина. Двое из них - супружеская пара - заразились и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину.

Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Политика Песков отреагировал на слова Эрдогана о военной операции в Идлибе Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе.

Общество Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.

Общество Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Общество Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".

Энергетика Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ «Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.

Экономика Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.

Общество В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.

Политика В Кремле прокомментировали отставку Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Армия и оружие Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО Всего к учению привлекли свыше 500 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, более 30 единиц летной и наземной авиационной техники, два военных полигона и аэродрома в вышеназванных регионах ЦФО.

Политика В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.