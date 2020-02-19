Происшествия
ИнтерфаксЛайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки
Всего на судне находились 24 россиянина. Двое из них - супружеская пара - заразились и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину.
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Новости за ночь: Первые пассажиры начали покидать лайнер Diamond Princess
Национальная служба новостейвчера в 23:37
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Политика
Песков отреагировал на слова Эрдогана о военной операции в Идлибе
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мужчин национальной катастрофой России
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Финансы
Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Авто
BMW показала новый 330e Touring с полным приводом
Обновленный гибридный экземпляр BMW 330e Touring с недавнего времени рассекречен перед широкой публикой.
Происшествия
В Тюмени вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вынужденно сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Энергетика
Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ
«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Общество
Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry
После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Футбол
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Политика
Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Кино
В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»
Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Технологии
Названы опасные приложения, которые крадут данные пользователей
Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал владельцам смартфонов, как защититься от слежки и кражи данных.
Экономика
Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Политика
В Кремле прокомментировали отставку Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Мэрию и гордуму эвакуировали из-за автомобиля с иностранными номерами
Армия и оружие
Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО
Всего к учению привлекли свыше 500 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, более 30 единиц летной и наземной авиационной техники, два военных полигона и аэродрома в вышеназванных регионах ЦФО.
Политика
В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством
Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Происшествия
Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
Футбол
«Сантос» требует от «Барселоны» ещё € 4,5 млн за трансфер Неймара
«Сантос» хочет получить от «Барселоны» ещё € 4,5 млн за трансфер бразильского нападающего Неймара, сообщает Marca.