Общество

BFM.ruBFM.ruРоссияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россияне пока не заразились коронавирусом на взятом под карантин круизном лайнере Diamond Princess. Как сообщает посольство РФ в Токио, на сегодняшний день общее число инфицированных пассажиров составило 174 человека.
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