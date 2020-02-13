Общество
BFM.ruРоссияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Россияне пока не заразились коронавирусом на взятом под карантин круизном лайнере Diamond Princess. Как сообщает посольство РФ в Токио, на сегодняшний день общее число инфицированных пассажиров составило 174 человека.
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В Японии общее число зараженных новым коронавирусом достигло 247 человек
Московский Комсомолецвчера в 23:36
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Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Музыка
Денис Мацуев: «В Туле происходит культурное сумасшествие»
Новый Steinway в филармонии поднимает планку — теперь в ваш город часто будут приезжать замечательные исполнители, — сказал Денис Мацуев на пресс-конференции, которая состоялась перед концертом.
Авто
В Haas завели двигатель на новой машине
В Haas отчитались об успешном первом запуске двигателя на новой машине VF-20.
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Экономика
Центробанк намерен продать правительству свой пакет акций Сбербанка
Центробанк пока владеет блокирующим пакетом акций Сбербанка - в 52,3% обыкновенных акций.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Происшествия
Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом
По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».
Экономика
Исследование: в России снизились продажи водки
Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Гаджеты
Xiaomi назвала аксессуары для смартфона Mi 10
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Политика
В Кремле оценили вопрос об агитации на голосовании по Конституции
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении.
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» признали лучшим в истории НХЛ
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров России
Лидеры российского пивного рынка «Балтика» (Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes заявили о выходе из состава Союза российских пивоваров (СРП).
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.