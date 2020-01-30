Происшествия

РБКРБКЛайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя. По данным Telegram-канала Baza, пилоты сообщили на землю, что одна из пассажирок угрожает себя взорвать. По данным РЕН ТВ, она говорила, что у нее в сумке взрывное устройство.
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В Москве экстренно сел самолет из-за угрожающей взрывом пассажирки

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