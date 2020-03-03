Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЛайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
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В Пермском аэропорту рассказали подробности экстренной посадки лайнера Новосибирск — Москва

Местное время (г. Пермь)04:32

S7: Причиной экстренной посадки в Перми самолета Новосибирск - Москва стало сообщение о минировании

Агентство Москва03:00

За день анонимные «минеры» дважды сорвали авиарейсы. Что известно об экстренной посадке в Перми

Properm.ru04:20

Рейс Новосибирск - Москва совершил экстренную посадку в Перми

ТАСС02:56

ФСБ не подтвердило, что самолет сел в Перми из-за минирования

РИА Новости03:49

«Самолет проверяют кинологи»: в пермском аэропорту рассказали об экстренной посадке лайнера S7

Новости Перми 59.ru04:25

В S7 рассказали об анонимной угрозе о взрыве на борту

Интерфакс03:53
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Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Политика

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:08
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Политика

США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики

Россия в настоящее время не несет угрозы прибалтийским странам, считает постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, выступая перед журналистами.
Российская газета 01:19
Политика

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Газета.Ru 02:57
Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

РИА Новости 04:58
Здоровье

Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Piter.tv вчера в 04:14
Политика

Бывший командир «Айдара» задержан в Греции

Бывший командир украинского батальона «Айдар» заявил, что его задержали по запросу России.
Свободная Пресса 01 марта в 21:02
Музыка

Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие

В Кремле надеются минимизировать риск конфронтации России и Турции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле надеются абсолютно минимизировать риск конфронтации между российскими и турецкими силами.
РЕН ТВ 05:16
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
Интерфакс вчера в 15:26
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Газета.Ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Gazeta.SPb 02:27
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
Происшествия

Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году

Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
ТАСС 05:10
Авто

Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor

Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
Somanyhorses 03:30
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Общество

Елизавета II заявила о готовности принять принца Гарри обратно в семью

Родственники не могли пообщаться в спокойной обстановке с тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из королевской семьи.
ТВ Центр 03:58
Армия и оружие

Два российских военных самолета перелетели на Хмеймим через Турцию

Два военно-транспортных самолета ВКС РФ в минувшее воскресенье, первого марта, прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Что происходит вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Shraibikus News вчера в 16:04
Киберспорт

Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста вчера в 06:27
Происшествия

В НАК сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани.
Известия 05:00
Общество

В России закрывается крупнейшая сеть магазинов подарков

Арендатор.ру вчера в 06:59
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
ТАСС 03:19
Биатлон

Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Телеканал 360° вчера в 16:42
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Astera вчера в 12:15
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
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