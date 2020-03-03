Происшествия
ИнтерфаксЛайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
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В Пермском аэропорту рассказали подробности экстренной посадки лайнера Новосибирск — Москва
Местное время (г. Пермь)04:32
«Самолет проверяют кинологи»: в пермском аэропорту рассказали об экстренной посадке лайнера S7
Новости Перми 59.ru04:25
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Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
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В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
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Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году
Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
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Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
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Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
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Елизавета II заявила о готовности принять принца Гарри обратно в семью
Родственники не могли пообщаться в спокойной обстановке с тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из королевской семьи.
Армия и оружие
Два российских военных самолета перелетели на Хмеймим через Турцию
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Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани.
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В России закрывается крупнейшая сеть магазинов подарков
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«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
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Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Общество
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На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.