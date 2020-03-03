Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.

Местное время (г. Пермь)

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Общество Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.

Политика Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.

Биатлон Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.