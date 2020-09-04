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Газета.Ru
Газета.Ru

Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), данная публикация является первой из цикла статей об этом препарате.В источнике
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РИА Новости

Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

РИА Новости14:05
Газета Кемерова

Стали известны результаты тестирования вакцины от коронавируса на пенсионерах

Газета Кемерова2 сентября в 06:12
ТАСС

Разработчик «Спутник V» рассказал, почему результаты исследований ранее не публиковали

ТАСС08:24
Известия

The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Известия08:39
URA.Ru

Раскрыты результаты первых испытаний российской вакцины от COVID

URA.Ru07:32
RT на русском

РФПИ: научный журнал The Lancet опубликовал статью о «Спутнике V»

RT на русском07:11
Газета.Ru

Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Газета.Ru12:42

Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам августа 2020 года сократились в годовом выражении на 0,5% до 137 517 единиц.
Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%
Автоновости дня14:02
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Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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