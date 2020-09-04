Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
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Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), данная публикация является первой из цикла статей об этом препарате.В источнике
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Стали известны результаты тестирования вакцины от коронавируса на пенсионерах
Газета Кемерова2 сентября в 06:12