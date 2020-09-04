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Газета.Ru
Газета.Ru

Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), данная публикация является первой из цикла статей об этом препарате.В источнике
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Газета.Ru

Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Газета.Ru12:42
Известия

The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Известия08:39
RT на русском

РФПИ: научный журнал The Lancet опубликовал статью о «Спутнике V»

RT на русском07:11
URA.Ru

Раскрыты результаты первых испытаний российской вакцины от COVID

URA.Ru07:32
РИА Новости

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

РИА Новости07:05
Хайтек+

Экспериментальная вакцина против COVID-19 проверена на мышах

Хайтек+вчера в 05:33
Газета Кемерова

Стали известны результаты тестирования вакцины от коронавируса на пенсионерах

Газета Кемерова2 сентября в 06:12

Министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры

Главы оборонных ведомств Индии и Китая Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ провели встречу на полях проходящего в Москве совещания глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, сообщила пресс-служба министра обороны Индии.
Взгляд.ру15:33
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В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что на территории страны к настоящему времени не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском14:55
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Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»

В новом сериале британского классика научной фантастики Ридли Скотта "Воспитанные волками", действие которого разворачивается в XXII веке, двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войн на религиозной почве, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир.
Газета.Ru13:06