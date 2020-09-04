В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.