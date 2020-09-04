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Газета.Ru
Газета.Ru

Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), данная публикация является первой из цикла статей об этом препарате.В источнике
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Вести.Ru

Вакцина работает, побочные эффекты минимальны: вслед за The Lancet о «Спутнике-V» заговорил весь мир

Вести.Ru01:00
Газета.Ru

Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:42
Хайтек+

Экспериментальная вакцина против COVID-19 проверена на мышах

Хайтек+3 сентября в 05:33
RT на русском

РФПИ: научный журнал The Lancet опубликовал статью о «Спутнике V»

RT на русскомвчера в 07:11
РИА Новости

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 07:05
ТАСС

Результат испытаний вакцины, прививки добровольцам. Главное о коронавирусе за 4 сентября

ТАССвчера в 12:12
Газета Кемерова

Стали известны результаты тестирования вакцины от коронавируса на пенсионерах

Газета Кемерова2 сентября в 06:12

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Известия02:10
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В США рассказали о «череде бедствий» ВМФ России

Американское издание рассказывает о том, как 3 сентября из-за урагана в бухте Улисс во Владивостоке плавучий док снесло на военные корабли Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) России, в частности, на ракетные катера проекта 1241 «Молния».
В США рассказали о «череде бедствий» ВМФ России
Lenta.ru03:02

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
REGNUM03:07
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