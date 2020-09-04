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РИА Новости
РИА Новости

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Разработчик «Спутник V» рассказал, почему результаты исследований ранее не публиковали

ТАСС08:24
РБК

Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

РБК07:00
URA.Ru

Раскрыты результаты первых испытаний российской вакцины от COVID

URA.Ru07:32
RT на русском

РФПИ: научный журнал The Lancet опубликовал статью о «Спутнике V»

RT на русском07:11
Газета.Ru

Обнародованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Газета.Ru07:59
ТАСС Наука

Опубликованы результаты первых двух фаз испытаний российской вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 07:00
РИА Новости

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

РИА Новости07:05

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21

Фигурант дела калининградских врачей заявила, что младенец был в состоянии умирания

Неонатолог-реаниматолог Элина Сушкевич заявила, что недоношенный младенец находился в состоянии умирания, когда в калининградский роддом №4 прибыла бригада перинатального центра.
FlashNord07:11

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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