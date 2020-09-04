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РИА Новости
РИА Новости

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату.В источнике
С чего всё началось
Журнал Lancet
 опубликовал предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса "Спутник V". Они проходили на 76 добровольцах.
Реальное время07:36
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URA.Ru

Раскрыты результаты первых испытаний российской вакцины от COVID

URA.Ru07:32
Газета.Ru

Саудовская Аравия планирует начать клинические исследования «Спутник V»

Газета.Ru07:27
Известия

В РФПИ сообщили о подготовке к испытаниям вакцины «Спутник V» за рубежом

Известия07:42
RT на русском

РФПИ: научный журнал The Lancet опубликовал статью о «Спутнике V»

RT на русском07:11
РБК

Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

РБК07:00
Lenta.ru

В России объявили о международном признании вакцины «Спутник V»

Lenta.ru07:18
РИА Новости

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

РИА Новости07:05

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Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
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Опального отца Сергия проверят на возможные преступления в монастыре

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Lenta.ru04:51
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
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