Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как уточнили в организации, эта научная статья — начало цикла публикаций, посвященных этому препарату.В источнике
С чего всё началось
Журнал Lancet
опубликовал предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса "Спутник V". Они проходили на 76 добровольцах.
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