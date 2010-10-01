Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛангле: каждый день страдаю от Месси

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Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением об аргентинском нападающем каталонской команды Лионеле Месси.
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Защитник «Барселоны»: «Я страдаю от Месси каждый день»

Sportbox.RU13:09

Лангле: каждый день страдаю от Месси

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Защитник «Барселоны»: «Я страдаю от Месси каждый день»

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Лангле о Месси: «Страдаю от него каждый день, но в конце недели рад, что он с нами»

Sports.ru16:06

Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

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Клеман Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

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