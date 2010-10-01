Футбол
ЧемпионатЛангле: каждый день страдаю от Месси
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением об аргентинском нападающем каталонской команды Лионеле Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Политика
Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Экономика
Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Политика
Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»
В сети опубликован новый трейлер р комедийного фильма ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2". Лента "Zombieland: Double Tap" — это прямое продолжение полюбившейся многим первой части фильма.
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Политика
Проблему с невыдачей виз США обсудят с генеральным секретарем ООН
Проблему с невыдачей виз США членам национальных делегаций обсудят с генеральным секретарем ООН, заявил Председатель первого комитета 74-й сессии ГА ООН Сача Серхио Льорентти Солис, 8 октября передает ТАСС.
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Политика
Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины
С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Здоровье
Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов
Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Футбол
Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру
30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.