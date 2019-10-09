Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛангле: каждый день страдаю от Месси

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением об аргентинском нападающем каталонской команды Лионеле Месси.
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Защитник «Барселоны» рассказал о полученных от Месси страданиях

Газета.Ru17:20

Лангле о Месси: «Страдаю от него каждый день, но в конце недели рад, что он с нами»

Sports.ru16:06

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат16:23

Защитник «Барселоны»: «Я страдаю от Месси каждый день»

Sportbox.RU13:09

Защитник «Барселоны»: «Я страдаю от Месси каждый день»

Матч ТВ13:09

Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

Бомбардир.ру12:36

Клеман Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

Спорт-Экспресс12:23
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
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Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке

«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
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Финансы

Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
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Роскомнадзор назвал сроки победы над Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал сроки победы над месседжером Telegram, который по решению суда должен быть заблокирован в России.
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Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru 02:59
Футбол

Памятник Златану Ибрагимовичу открыли в Швеции

Высота памятника составляет около 3,5 метра, вес — 550 кг. Памятник выполнен из бронзы с золотым отливом.
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Разговор Трампа с Зеленского окрестили «сумасшедшим и пугающим»

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским был «сумасшедшим и пугающим», пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ.
Lenta.ru 18:23
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Вести.Ru 08:26
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Политика

NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу

Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
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Кино

Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru вчера в 15:30
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Футбол

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru вчера в 12:16
Авто

Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида

Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.
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Политика

В ООН заявили о нехватке финансирования

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Московский Комсомолец 17:53
Экономика

В России рекордно вырастет число мигрантов

Аналитики РЭУ имени Плеханова, основываясь на цифрах, обнародованных Росстатом, предсказали рекордное увеличение количества мигрантов в России в нынешнем году.
Gorodovoy.spb.ru 04:36
Гаджеты

Intel снизила цены на процессоры

Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика.
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Политика

В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
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Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android

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Политика

Сенат США опубликовал вторую часть доклада о «российском деле»

Комитет сената США по разведке опубликовал вторую часть доклада о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Life.ru 17:29
Политика

США ввели визовые санкции против правительства КНР

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что визовые санкции в отношении чиновников правительства КНР и членов Коммунистической партии реализуются из-за «жестокого обращения с уйгурами».
ТК Звезда 15:32
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Политика

На Донбассе украинские радикалы заняли село перед отводом войск

Новостной фронт 06 октября в 22:24
Космос

Curiosity обнаружил на Марсе остатки древнего соленого озера

По мнению ученых, древний кратер Гейла напоминал современную область Альтиплано в Южной Америке, где потоки воды стекают с гор на засушливые плато и формируют озера.
МИР 24 09:36
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TSMC начинает крупномасштабные поставки продукции, изготовленной с использованием техпроцесса N7+

Компания TSMC начала эту неделю с объявления о начале крупномасштабных поставок продукции, изготовленной с использованием техпроцесса N7+.
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