Футбол
ЧемпионатЛангле: каждый день страдаю от Месси
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением об аргентинском нападающем каталонской команды Лионеле Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Армия и оружие
Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке
«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Технологии
Роскомнадзор назвал сроки победы над Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал сроки победы над месседжером Telegram, который по решению суда должен быть заблокирован в России.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Футбол
Памятник Златану Ибрагимовичу открыли в Швеции
Высота памятника составляет около 3,5 метра, вес — 550 кг. Памятник выполнен из бронзы с золотым отливом.
Политика
Разговор Трампа с Зеленского окрестили «сумасшедшим и пугающим»
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским был «сумасшедшим и пугающим», пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ.
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца
В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
Политика
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Авто
Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида
Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.
Политика
В ООН заявили о нехватке финансирования
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Экономика
В России рекордно вырастет число мигрантов
Аналитики РЭУ имени Плеханова, основываясь на цифрах, обнародованных Росстатом, предсказали рекордное увеличение количества мигрантов в России в нынешнем году.
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры
Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика.
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Политика
Сенат США опубликовал вторую часть доклада о «российском деле»
Комитет сената США по разведке опубликовал вторую часть доклада о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Политика
США ввели визовые санкции против правительства КНР
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что визовые санкции в отношении чиновников правительства КНР и членов Коммунистической партии реализуются из-за «жестокого обращения с уйгурами».
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Политика
На Донбассе украинские радикалы заняли село перед отводом войск
Космос
Curiosity обнаружил на Марсе остатки древнего соленого озера
По мнению ученых, древний кратер Гейла напоминал современную область Альтиплано в Южной Америке, где потоки воды стекают с гор на засушливые плато и формируют озера.
Гаджеты
TSMC начинает крупномасштабные поставки продукции, изготовленной с использованием техпроцесса N7+
Компания TSMC начала эту неделю с объявления о начале крупномасштабных поставок продукции, изготовленной с использованием техпроцесса N7+.