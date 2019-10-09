Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛангле: каждый день страдаю от Месси

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением об аргентинском нападающем каталонской команды Лионеле Месси.
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Лангле: «Страдаю от Месси на тренировках каждый день»

Sport24.ru19:48

Лангле о Месси: «Страдаю от него каждый день, но в конце недели рад, что он с нами»

Sports.ru16:06

Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

Бомбардир.ру12:36

Защитник «Барселоны»: «Я страдаю от Месси каждый день»

Sportbox.RU13:09

Защитник «Барселоны»: «Я страдаю от Месси каждый день»

Матч ТВ13:09

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат16:23

Клеман Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

Спорт-Экспресс12:23
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Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

Газета.Ru 06 октября в 11:29
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Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления.
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Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
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Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru вчера в 15:30
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
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Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за 500 тысяч

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Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Боррель выразил надежду, что остальные участники Совета ЕС будут придерживаться такого же мнения.
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Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»

Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».
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Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
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Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов

Российская газета 00:00
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Передвижные стоматологические кабинеты появились в Сахалинской области

Власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" закупили в этом году 10 современных передвижных стоматологий.
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Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
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WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
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Судьи подарили Головкину победу. На самом деле нет – считаем очки

Матч ТВ 06 октября в 09:56
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ОСАГО в России подорожает в два раза

Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
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Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

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Около 58 тысяч человек в Забайкальском крае остались без электроснабжения после отключения блока на Харанорской ГРЭС, следует из материалов Минэнерго РФ.
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Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

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Дональд Трамп пообещал не бросать сирийских курдов

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Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

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