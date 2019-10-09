Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением об аргентинском нападающем каталонской команды Лионеле Месси.

Лангле: каждый день страдаю от Месси

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