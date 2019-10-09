Футбол
ЧемпионатЛангле: каждый день страдаю от Месси
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле поделился мнением об аргентинском нападающем каталонской команды Лионеле Месси.
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Это невероятный футболист, один из тех, кто играет важную роль на поле. Он очень умен, когда дело доходит до контроля мяча. Правда, я страдаю от Месси на тренировках каждый день, но в конце недели меня очень радует, что он с нами.
— Клеман Лангле, французский футболистГазета.Ru вчера в 17:20
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Лангле о Месси: «Страдаю от него каждый день, но в конце недели рад, что он с нами»
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