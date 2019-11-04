Шоу-бизнес
Взгляд.руЛановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей. Как передает РЕН ТВ, 85-летний Лановой почувствовал недомогание во время второго действия.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что спектакль «Последние луны» с участием Василия Ланового пришлось прервать из-за плохого самочувствия артиста. Медики осмотрели актера прямо на месте, госпитализация ему не потребовалась.Вечерняя Москва03:47
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Общество
Матери политзаключенных протестуют у администрации Путина
Как сообщает «МБХ медиа», среди собравшихся в центре Москвы — родственники фигурнатов «московского дела», дела «Нового величия» и «Сети», а также «ростовского дела», дела Азата Мифтахова и других громких политических дел.
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Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии
Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.
Paparazzi.ru 02:45
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Футбол
Дриусси назвал самого сильного соперника «Зенита» в Лиге чемпионов
Дриусси считает, что «РБ Лейпциг» — сильнейший из соперников «Зенита» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Нева Спорт 07:04
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега
В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
РИА Новости 07:03
Политика
Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети
Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.
News.ru вчера в 18:49
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Шоу-бизнес
Сергей Жорин: Максим Фадеев может умереть
Адвокат Сергей Жорин считает, что недавний сердечный приступ Фадеева как раз связан с разбирательствами с подопечными.
Вести Подмосковья 00:51
Футбол
«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша
Нападающему "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мину потребуется помощь врачей после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (1:1).
Чемпионат 07:08
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 вчера в 04:11
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Здоровье
Жителей России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое придет в Центральную Россию с 4 ноября.
REGNUM вчера в 09:20
Футбол
Левандовски потребуется операция
Soccer.ru 06:31
Политика
AP: Иран увеличил объёмы обогащения урана
Иран начал использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.
RT на русском 05:57
Футбол
«Оренбург» открыл счет в матче с «Уралом»
Спорт-Экспресс 06:23
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Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости вчера в 03:01
Авто
В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8
Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Motor вчера в 06:00