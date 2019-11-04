Ранее стало известно, что спектакль «Последние луны» с участием Василия Ланового пришлось прервать из-за плохого самочувствия артиста. Медики осмотрели актера прямо на месте, госпитализация ему не потребовалась.

с чего всё началось

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей. Как передает РЕН ТВ, 85-летний Лановой почувствовал недомогание во время второго действия.

Лановому стало плохо во время спектакля

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