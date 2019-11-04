Ранее стало известно, что спектакль «Последние луны» с участием Василия Ланового пришлось прервать из-за плохого самочувствия артиста. Медики осмотрели актера прямо на месте, госпитализация ему не потребовалась.

с чего всё началось

Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля. Представители Ланового и театра имени Вахтангова пока не прокомментировали сообщения.

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