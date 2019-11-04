Шоу-бизнес
Газета.RuТеатр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового
Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля. Представители Ланового и театра имени Вахтангова пока не прокомментировали сообщения.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Ранее стало известно, что спектакль «Последние луны» с участием Василия Ланового пришлось прервать из-за плохого самочувствия артиста. Медики осмотрели актера прямо на месте, госпитализация ему не потребовалась.Вечерняя Москва03:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Политика
Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
РИА Новости 07:03
Происшествия
Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево
В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.
Известия 09:33
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 04:32
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины объявила об уходе из рады из-за болезни
Жена экс-генпрокурора Украины, депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий.
Известия 10:07
Общество
Раскрыто кремлевское меню в День народного единства
В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 09:38
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся
Невские Новости 01:32
Общество
Волгоград оказался на дне рейтинга качества городской среды
Волгоград поставил новый антирекорд, заняв предпоследнюю строчку среди городов-миллионников в недавно опубликованном рейтинге российских городов по качеству городской среды.
Блокнот Волгоград 03:09
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия
Поиски пропавшего парня с аутизмом завершены в Челябинске
АиФ Челябинск 07:32
Происшествия
В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, несмотря на соглашения, которых удалось достичь 29 октября в ходе заседания контактной группы.
Журналистская правда 08:05
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Общество
В работе «Вконтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Газета.Ru 10:00
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Авто
АвтоВАЗ пояснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Про новые автомобили нередко говорят, что они сделаны "как из фольги", ведь с каждым годом их кузов становится все тоньше и тоньше.
Новые автомобили 06:15
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews 06:21
Автоспорт
«Альфа Ромео» продлила контракт с Джовинацци на 2020 год
Итальянский гонщик Антонио Джовинацци продлил контракт с «Альфа Ромео» на 2020 год, сообщает пресс-служба команды.
Чемпионат 09:45
Музыка
Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу
Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
ТАСС 02 ноября в 16:06
Происшествия
В Москве застрелили главу центра «Э» по Ингушетии
Газета.Ru 02 ноября в 13:50
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру вчера в 09:24
Наука
Опровергнут популярный миф о Земле
Lenta.ru 01 ноября в 09:45