Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда к нему через рацию резервного судьи обратился тренер Леонид Слуцкий.

Лапочкин: как-то Слуцкий обратился ко мне через рацию резервного судьи

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