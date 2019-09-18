Футбол
ЧемпионатЛапочкин: как-то Слуцкий обратился ко мне через рацию резервного судьи
Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда к нему через рацию резервного судьи обратился тренер Леонид Слуцкий.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:36, Вашингтон
Экономика
«Газпром нефть» начнет продавать топливо на заправках в рассрочку
Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя.
Ведомости вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Политика
Трамп назвал кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Американский лидер Дональд Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника лидера страны по национальной безопасности вместо уволенного Джона Болтона.
Газета.Ru вчера в 15:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Газета.Ru 01:09
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессора добавил, что если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20-30%).
РБК 02:28
Политика
Один из главных активов Порошенко арестован судом
Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 09:07
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости вчера в 18:52
Наука
Ученые назвали фрукт, который омолаживает кровь
МедиаПоток вчера в 06:49
Здоровье
Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России
Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения.
Piter.tv вчера в 02:29
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.
Телеканал 360° вчера в 07:51
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Экономика
Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться
В 2018 году консолидированная выручка группы составила 1,3 млрд руб. По собственным данным "Ниармедика", в 2019-м количество прикрепленных по полисам ДМС пациентов превысит 440 тыс. человек, а консолидированная выручка только клиник сети достигнет 1,4 млрд руб. Для слияния будет создана новая холдинговая компания, в которую обе стороны внесут активы.
РБК 02:01
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Армия и оружие
Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов
В результате атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что в понедельник, 16 сентября, привело к росту мировых цен примерно на 20%.
РБК вчера в 20:19
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
Популярная механика вчера в 05:39
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов
Согласно результатам социологического исследования, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
Интерфакс вчера в 23:30
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Общество
Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Национальный родительский комитет выступил против введения обязательной сдачи ЕГЭ И ОГЭ по иностранному языку.
Известия 00:54