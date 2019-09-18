Футбол
ЧемпионатЛапочкин: как-то Слуцкий обратился ко мне через рацию резервного судьи
Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда к нему через рацию резервного судьи обратился тренер Леонид Слуцкий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Финансы
Россия снова сократила инвестиции в госдолг США
В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем.
Известия 02:21
Футбол
«Зенит» закончил первый матч Лиги чемпионов ничьей
Петербургский «Зенит» вничью сыграл против французского «Лиона» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Мойка78 вчера в 14:56
Происшествия
В Киеве избили заместителя Кличко
Неизвестные избили заместителя мэра Киева Виталя Кличков Владимира Солончака. Об этом сообщает портал Цензор.нет.
РЕН ТВ 03:34
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Гаджеты
TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза
Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Происшествия
Прокурор просит вернуть дело Айдара Губайдулина на доследование
Гособвинитель в среду попросил Тверской суд Москвы вернуть на доследование в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина.
ТАСС 04:04
Политика
Глава МИД Украины объяснил, почему Зеленский не уволил Авакова
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский не уволил министра внутренних дел Арсена Авакова.
ФАН вчера в 22:12
Происшествия
В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 03:48
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Здоровье
Москвичам предоставят доступ к онлайн-календарю прививок своих детей
В Москве родители до конца 2019 года получат доступ к реестру детских прививок, где будет содержаться информация о проведенных и предстоящих вакцинациях их детей.
РБК 03:49
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
Кризис в стране ощущают более 60% жителей России
Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис.
REGNUM 00:46
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 15 сентября в 13:41
Политика
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Авто
Эксперимент Renault по продаже машин через интернет провалился
АвтоВести вчера в 10:23
Политика
Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ
Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства.
RT на русском 02:02
Кино
Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу
Потоковый сервис Netflix представил трейлер фильма ужасов «В высокой траве», снятого по одноименной новелле Стивена Кинга и Джо Хилла.
Культуромания вчера в 15:11
Футбол
ЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию
Московский ЦСКА отправился на матч первого группового раунда Лиги Европы против «Лудогорца» в Болгарию.
Sportbox.RU 03:29
Общество
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Футбол
19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
Pravda.Ru вчера в 16:37
Авто
Mitsubishi анонсировала премьеру нового кроссовера
Что касается серийных автомобилей, то ранее "Российская газета" сообщала дату премьеры нового поколения Mitsubishi Outlander и рассказывала, чем японцы намерены заменить ветерана модельного ряда Pajero.
Российская газета 02:21