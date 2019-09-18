Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛапочкин: как-то Слуцкий обратился ко мне через рацию резервного судьи

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда к нему через рацию резервного судьи обратился тренер Леонид Слуцкий.
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Сергей Лапочкин: «Однажды Слуцкий сказал мне что-то в рацию резервного судьи. Молодец, креативный»

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Лапочкин: как-то Слуцкий обратился ко мне через рацию резервного судьи

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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