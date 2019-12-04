Общество

КоммерсантъКоммерсантъОснователи Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании. Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.
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Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном
 в блоге компании.
Ведомостивчера в 17:23

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Сергей Брин и Ларри Пейдж ушли с руководящих постов в Alphabet

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По техническим моментам: на 250 тысячах километров был заменен ремень ГРМ, а еще через 30 тысяч прогорел один клапан, вследствие чего пришлось ставить новую головку блока цилиндров.
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Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
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Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
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Дело сестер Хачатурян направили в прокуратуру

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В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали

Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
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Умер заслуженный тренер России Леонид Остроушко

3 декабря на 84-м году жизни умер заслуженный тренер России, Узбекистана, легенда «Кайрата» Леонид Остроушко.
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Американский предприниматель
Американский предприниматель и учёный в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер - разработчик и основатель поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос.
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