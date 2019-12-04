Общество
КоммерсантъОснователи Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании. Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.
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с чего всё началось
Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Пейджа и Брина, опубликованном в блоге компании.Ведомостивчера в 17:23
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Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина попросил Познера уехать из России
Переодевшийся в Иосифа Сталина актер Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера предателем родины и попросил его уехать из страны.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»
Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам
Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Экономика
Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов
Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»
В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Космос
В США предрекли «начало конца» России как космической державы
С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
По техническим моментам: на 250 тысячах километров был заменен ремень ГРМ, а еще через 30 тысяч прогорел один клапан, вследствие чего пришлось ставить новую головку блока цилиндров.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе порога скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Происшествия
Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии
"Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде", - сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Дмитрий Орлов записал в свой актив голевой пас.
Экономика
ЦБ выступил против поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков
Банк России считает, что введение механизма поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков пока преждевременно, но может быть предусмотрено в будущем.
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Футбол
РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Происшествия
Дело сестер Хачатурян направили в прокуратуру
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Происшествия
В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали
Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Футбол
Умер заслуженный тренер России Леонид Остроушко
3 декабря на 84-м году жизни умер заслуженный тренер России, Узбекистана, легенда «Кайрата» Леонид Остроушко.