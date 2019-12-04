с чего всё началось

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании. Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

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