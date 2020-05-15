Коронавирус
Газета.RuЛарссон: не думаю, что в Москве достигнут пик эпидемии
Игрок московского "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о пандемии коронавируса в Москве, передает Hallandsposten.
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Хорошо, что футбол вернется, но в Москве большие проблемы с коронавирусом. Это будет дискомфортом. Ситуация не очень хорошая. В Москве, думаю, пик эпидемии еще не достигнут. Это вызывает беспокойство. Мы должны заботиться о здоровье.
— Джордан Ларссон, шведский футболистБомбардир.ру 14:34
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Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом
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Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) рекомендуется возобновить с 21 июня.
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Гаджеты
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