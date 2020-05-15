Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЛарссон: не думаю, что в Москве достигнут пик эпидемии

Игрок московского "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о пандемии коронавируса в Москве, передает Hallandsposten.
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Джордан Ларссон
Хорошо, что футбол вернется, но в Москве большие проблемы с коронавирусом. Это будет дискомфортом. Ситуация не очень хорошая. В Москве, думаю, пик эпидемии еще не достигнут. Это вызывает беспокойство. Мы должны заботиться о здоровье.
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