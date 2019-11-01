Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛарссон оформил дубль во втором матче подряд

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сделал дубль в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм). Таким образом, 22-летний форвард оформил дубль во втором матче подряд.
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