Футбол
ЧемпионатЛарссон оформил дубль во втором матче подряд
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сделал дубль в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм). Таким образом, 22-летний форвард оформил дубль во втором матче подряд.
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