Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛарссон оформил дубль во втором матче подряд

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сделал дубль в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм). Таким образом, 22-летний форвард оформил дубль во втором матче подряд.
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Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

Чемпионат13:57

«Спартак» — «Ростов»: Ларссон оформил дубль

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Ларссон забил 5 голов в 4 последних матчах за «Спартак»

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«Спартак» – «Ростов»: Ларссон открыл счет, забив четвертый гол в четырех последних матчах

Бомбардир.ру13:29

Джордан Ларссон - дубль второй матч подряд

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