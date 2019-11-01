Футбол

MetaratingsMetaratingsЛарссон открыл счет в матче с «Ростовом»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон открыл счет в матче Кубка России против «Ростова». Джордан Ларссон направил мяч в сетку ворот «Ростова» после проникающей передачи Георгия Джикии.
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