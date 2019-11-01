Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон открыл счет в матче Кубка России против «Ростова». Джордан Ларссон направил мяч в сетку ворот «Ростова» после проникающей передачи Георгия Джикии.

Ларссон открыл счет в матче с «Ростовом»

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