Футбол
MetaratingsЛарссон открыл счет в матче с «Ростовом»
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон открыл счет в матче Кубка России против «Ростова». Джордан Ларссон направил мяч в сетку ворот «Ростова» после проникающей передачи Георгия Джикии.
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