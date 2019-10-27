Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон стал первым за 17 лет игроком красно-белых, которому удалось оформить дубль после выхода на замену. Ларссон забил два мяча в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» после выхода на замену на 55-й минуте.

Ларссон стал первым за 17 лет игроком «Спартака», оформившим дубль после выхода на замену

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