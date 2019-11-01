Футбол

RT на русскомRT на русскомЛарссон заявил, что намерен продолжать забивать голы за «Спартак»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал четыре забитых гола в двух матчах в своём исполнении.
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