Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал четыре забитых гола в двух матчах в своём исполнении.

Ларссон заявил, что намерен продолжать забивать голы за «Спартак»

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Авто Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R Первый называется Bisimoto VelosterRaptor N и позиционируется как «убийца Honda Civic Type R», второй фантазирует на тему раллийной модификации кроссовера Kona.

Политика Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Общество Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.

Единоборства Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о доме Таргариенов Пилотный эпизод с Наоми Уоттс и Джошем Уайтхаусом был снят этим летом, но сценарист и шоураннер Джейн Голдман рассказала, что серия не понравилась руководству HBO.

Политика Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, с целями, близкими российскому Центробанку.

Происшествия В квартире Южно-Сахалинска нашли мертвых супругов Мужа и жену нашли бездыханными вчера вечером в их собственной квартире по улице Долинской.

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.