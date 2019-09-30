Спорт
ИзвестияЛасицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
30 сентября Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. С первой попытки она достигла высоты в 2,04 м. Таким образом 26-летняя Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
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Мария Ласицкене: «Мечтали о третьей победе на ЧМ, теперь это у нас уже есть»
Sportbox.RUвчера в 18:22
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Общество
Оклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября
Согласно постановлению правительства, с учетом уровня инфляции с 1 октября на 4,3% повышаются оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Экономика
Финляндия может построить скоростную железную дорогу к РФ
В Финляндии может появиться железнодорожная высокоскоростная магистраль до российской границы.
Российская газета вчера в 21:44
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Здоровье
О чем предупреждает «дергающийся» глаз, рассказал невролог
Подергивание глаза часто является следствием различных неврологических заболеваний (блефароспазма или болезни Лу Герига, болезни Паркинсона), а также перенесенных инфекционных недугов (гриппа, ОРВИ, конъюнктивита, блефарита).
Medical Note вчера в 22:40
Политика
Партия экс-канцлера Австрии Курца победила на выборах
В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов, однако уже известно, что большинство мест получит Консервативная Австрийская народная партия, которую возглавляет бывший канцлер Себастьян Курц.
Национальная служба новостей вчера в 02:10
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК вчера в 19:29
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой, задержанной с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой.
ФедералПресс вчера в 23:49
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых пусков к МКС
Известия вчера в 18:49
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
Житель Забайкалья попал в больницу после нападения медведя
Российская газета 00:34
Здоровье
В Подмосковье родился младенец-богатырь
Российская газета вчера в 07:51
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru вчера в 16:26
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru вчера в 20:02
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40