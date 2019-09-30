Спорт
RT на русскомЛасицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победу принёс прыжок на высоте 2,04 м, который она выполнила с первой попытки. 26-летняя спортсменка стала первой в истории, кому удалось выиграть три чемпионских титула в своей дисциплине.
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