Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победу принёс прыжок на высоте 2,04 м, который она выполнила с первой попытки. 26-летняя спортсменка стала первой в истории, кому удалось выиграть три чемпионских титула в своей дисциплине.

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

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