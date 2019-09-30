Спорт

RT на русскомRT на русскомЛасицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победу принёс прыжок на высоте 2,04 м, который она выполнила с первой попытки. 26-летняя спортсменка стала первой в истории, кому удалось выиграть три чемпионских титула в своей дисциплине.
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Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010-го года.
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