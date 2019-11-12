Единственная в мире трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене предложила сборной России по футболу свою кандидатуру, если в команду не вернется Игорь Акинфеев.

Ласицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России

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