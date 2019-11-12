Футбол
Российская газетаЛасицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России
Единственная в мире трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене предложила сборной России по футболу свою кандидатуру, если в команду не вернется Игорь Акинфеев.
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Политика
ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках
Федеральная служба исполнения наказаний направила в Госдуму предложение о принятии правки в законодательстве о беспилотниках, дающую ей полномочия, аналогичные остальным силовым структурами страны, заявил зампред парламентского комитета Александр Хинштейн.
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Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
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Видеохостинг YouTube будет удалять коммерчески невыгодные аккаунты
"YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла", – указано в обновленном документе.
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Google Chrome будет помечать медленные сайты
Компания Google планирует ввести новую функцию в свой браузер. Chrome будет помечать медленные и быстрые сайты определенной маркировкой.
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Впервые показана головка самонаведения украинской ракеты «Нептун»
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Историческое здание 19-го века загорелось в Твери
Историческое здание конца 19-го века горит в Твери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Росконтроль выявил лучшее подсолнечное масло
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
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Общество
Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза
Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Доцент СПбГУ просит в СИЗО очки и книги
Во вторник, 12 ноября, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов просит очки и книги.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Шоу-бизнес
«Втяни все в себя»: Гузеева пристыдила мужа в магазине одежды
В прошлом году ходили слухи, что у супругов произошел разлад в отношениях. Тогда Игорь отправился в отпуск не с женой, а со своей тещей.
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Кино
Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»
Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Армия и оружие
Замена СВД: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серию
Серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) начнется через два года.
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» подверглась критике за рукопожатие со Шнуровым
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Специалисты государственной компании "Автодор" призвали уменьшить период эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия, сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.
Политика
Президент Молдовы: У нас политический кризис
Президент Молдовы во вторник провел пресс-конференцию после того, как депутаты приняли отставку правительства.
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Экономика
Татьяна Голикова предложила обложить россиян новым налогом, перенеся еще одну заботу о стариках на плечи трудоспособного населения
С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.