Футбол

Российская газетаРоссийская газетаЛасицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России

Единственная в мире трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене предложила сборной России по футболу свою кандидатуру, если в команду не вернется Игорь Акинфеев.
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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Российский легкоатлет
Российская прыгунья в высоту, трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.
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