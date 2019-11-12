Футбол

Российская газетаРоссийская газетаЛасицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России

Единственная в мире трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене предложила сборной России по футболу свою кандидатуру, если в команду не вернется Игорь Акинфеев.
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Ласицкене готова стать вратарем сборной России, если не вернется Акинфеев

Спорт-Экспресс05:42

Ласицкене предложила свои услуги сборной России по футболу

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Ласицкене в купальнике отразила пенальти и просится в сборную России вместо Акинфеева

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Советский спорт12:00

Ласицкене готова стать вратарем сборной России, если Акинфеев решит не возвращаться

Матч ТВ07:24

Ласицкене готова стать вратарем сборной России, если не вернется Акинфеев

РИА Новости06:36

Ласицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России

Российская газета06:29
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
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Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй

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Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 03:13
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СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
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«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
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Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
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Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым

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Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
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Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных

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Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
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Армия и оружие

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

РИА Новости 16:11
Общество

Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы

РБК 17:13
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
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Общество

Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту

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Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

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Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество

Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

РБК 12:06
Общество

Путин одобрил распространение налога для самозанятых на все регионы

Министр финансов предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход.
Gorodche.ru 08:58
Экономика

Бюджет ХМАО пополнился на 11,4 млрд рублей

Окончательный показатель бюджета равняется 262, 5 миллиардам рублей, а дефицит равен 13,6 миллиардам.
Вестник 00:50
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

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Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Армия и оружие

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
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Футбол

Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»

Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
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Месси не станет продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси не намерен продлевать контракт с «каталонцами».
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Мария Александровна Ласицкене
Российский легкоатлет
Российская прыгунья в высоту, трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.
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