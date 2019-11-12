Футбол
Российская газетаЛасицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России
Единственная в мире трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене предложила сборной России по футболу свою кандидатуру, если в команду не вернется Игорь Акинфеев.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
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Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
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Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 03:13
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия вчера в 03:34
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс вчера в 02:11
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Футбол
Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 14:45
Шоу-бизнес
Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Gazeta.SPb вчера в 18:30
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Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Футбол
Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных
Чемпионат 09:17
Футбол
Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
РБК 08:05
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35
Общество
Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту
URA.Ru вчера в 12:07
Космос
Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Путин одобрил распространение налога для самозанятых на все регионы
Министр финансов предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход.
Gorodche.ru 08:58
Экономика
Бюджет ХМАО пополнился на 11,4 млрд рублей
Окончательный показатель бюджета равняется 262, 5 миллиардам рублей, а дефицит равен 13,6 миллиардам.
Вестник 00:50
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 15:41
Футбол
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Sport24.ru 12:32
Футбол
Месси не станет продлевать контракт с «Барселоной»
Нападающий футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси не намерен продлевать контракт с «каталонцами».
News.ru 02:04