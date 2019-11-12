Единственная в мире трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене предложила сборной России по футболу свою кандидатуру, если в команду не вернется Игорь Акинфеев.

Ласицкене предложила себя на замену Акинфееву в сборной России

Экономика Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.

Происшествия СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.

Хоккей «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Происшествия Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.

Происшествия Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Футбол Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.

Политика Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном» 11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.

Футбол Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.

Авто Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.

Космос Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.

Общество Путин одобрил распространение налога для самозанятых на все регионы Министр финансов предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход.

Экономика Бюджет ХМАО пополнился на 11,4 млрд рублей Окончательный показатель бюджета равняется 262, 5 миллиардам рублей, а дефицит равен 13,6 миллиардам.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек "В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.

Футбол Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону» Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.