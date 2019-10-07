Спорт
RT на русскомЛасицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
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«Я подумаю». Шляхтин иронично отреагировал на предложение Ласицкене уйти с поста главы ВФЛА
Sport24.ruвчера в 08:06
Ласицкене сделала жесткое заявление о Шляхтине. Она призывает к отставке руководство ВФЛА и не ждет призовых
Спорт-Экспрессвчера в 05:03
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Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт вчера в 08:03
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
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Самые популярные мессенджеры протестировало Роскачество. Каждое приложение было оценено по 68 параметрам.
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Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
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Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
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России предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
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В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами
Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
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В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ 06 октября в 08:58
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
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«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
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Авербух рассказал о гонорарах фигуристов и о бюджетах ледовых шоу
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РИАМО вчера в 11:24
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Украинский режиссер выступил за запрет сериала «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ сериала "Сваты" в стране из-за участвовавшего в нем российского актера Федора Добронравова.
Газета.Ru 02:19
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
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Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
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Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
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В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
Телеканал 360° вчера в 18:23
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Иран объяснил причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
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В России число безработных может увеличиться в два раза
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ФедералПресс 00:44
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
RT на русском вчера в 20:16
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На Украине проведут форум по поиску стратегии возвращения Донбасса
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в конце октября в Мариуполе пройдет форум, посвященный возвращению Донецка и Луганска в состав Украины.
Московский Комсомолец 02:27