30 сентября Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. С первой попытки она достигла высоты в 2,04 м. Таким образом 26-летняя Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Политика «Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.

Космос Илон Маск презентовал корабль Starship для межпланетных перелетов Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship.

Финансы Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Общество Москва достигла «барического дна» Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Политика Россия надеется на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске В Кремле надеются, что «формулу Штайнмайера» окончательно согласуют на заседании контактной группы в Минске, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политика Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.

Армия и оружие Появились фото Су-57 с неизвестным оборудованием Известный военный фотограф Вадим Савицкий опубликовал снимки истребителя пятого поколения Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.

Политика В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Музыка Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Общество ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.

Армия и оружие В Пекине в честь 70-летия КНР прошел военный парад В Китае отмечают семидесятилетие образования КНР. По случаю праздника в Пекине прошел военный парад, сообщает ОТР.

Космос Создание корабля со сверхсветовой скоростью может стать реальностью Мексиканский эксперт рассказал, что создание космического корабля со сверхсветовой скоростью может быть осуществимо.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400 Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.

Экономика Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.

Недвижимость Банки вновь снизили ставки по ипотеке Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ипотечные ставки вслед за Сбербанком.

Политика Украинский шоумен рассказал о русификации Львова Шоумен Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, заявил о русификации Львова.

Общество В Приморье заработал новый кассационный суд Всего в России создано девять подобных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Спорт WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.