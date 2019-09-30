Спорт

ИзвестияИзвестияЛасицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

30 сентября Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. С первой попытки она достигла высоты в 2,04 м. Таким образом 26-летняя Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Когда Маше не дали выступить в Рио, я перед ней извинился». Тренер Ласицкене — о работе с подсознанием и стрессе как стимуле к результату

Матч ТВ02:29

ЦСКА поздравил Ласицкене, которая стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Sportbox.RU02:34

ЦСКА поздравил Ласицкене, ставшей первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Sport24.ruвчера в 20:50

18-летняя украинка, которая зарубилась с Ласицкене. Кто она?

Спорт-Экспресс02:15

Золотая попытка Ласицкене на ЧМ-2019. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:28

Ласицкене - трехкратная чемпионка мира. Россиянка переписала историю прыжков в высоту

ТАССвчера в 22:02

Ласицкене: я вошла в историю, и это офигеть как круто!

Чемпионатвчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Происшествия

Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада

РБК 00:00
Политика

«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Космос

Илон Маск презентовал корабль Starship для межпланетных перелетов

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship.
Piter.tv 29 сентября в 06:13
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество

Москва достигла «барического дна»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

Россия надеется на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

В Кремле надеются, что «формулу Штайнмайера» окончательно согласуют на заседании контактной группы в Минске, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Парламентская газета 01:59
Политика

Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.
ТАСС 01:12
Армия и оружие

Появились фото Су-57 с неизвестным оборудованием

Известный военный фотограф Вадим Савицкий опубликовал снимки истребителя пятого поколения Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Российская газета 02:22
Политика

В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Музыка

Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым

Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Происшествия

В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом

РИА Новости вчера в 23:45
Армия и оружие

В Пекине в честь 70-летия КНР прошел военный парад

В Китае отмечают семидесятилетие образования КНР. По случаю праздника в Пекине прошел военный парад, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:35
Космос

Создание корабля со сверхсветовой скоростью может стать реальностью

Мексиканский эксперт рассказал, что создание космического корабля со сверхсветовой скоростью может быть осуществимо.
Rusargument вчера в 23:57
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт вчера в 06:02
Политика

Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Недвижимость

Банки вновь снизили ставки по ипотеке

Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ипотечные ставки вслед за Сбербанком.
Ридус 02:10
Политика

Украинский шоумен рассказал о русификации Львова

Шоумен Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, заявил о русификации Львова.
News.ru вчера в 00:29
Общество

В Приморье заработал новый кассационный суд

Всего в России создано девять подобных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.
REGNUM 02:31
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Спорт

WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории

Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Александровна Ласицкене
Российский легкоатлет
Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010-го года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное