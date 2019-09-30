Спорт
ИзвестияЛасицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
30 сентября Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. С первой попытки она достигла высоты в 2,04 м. Таким образом 26-летняя Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Политика
«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Космос
Илон Маск презентовал корабль Starship для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship.
Piter.tv 29 сентября в 06:13
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Москва достигла «барического дна»
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
Россия надеется на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
В Кремле надеются, что «формулу Штайнмайера» окончательно согласуют на заседании контактной группы в Минске, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Парламентская газета 01:59
Политика
Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.
ТАСС 01:12
Армия и оружие
Появились фото Су-57 с неизвестным оборудованием
Известный военный фотограф Вадим Савицкий опубликовал снимки истребителя пятого поколения Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Российская газета 02:22
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Музыка
Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым
Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Происшествия
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
РИА Новости вчера в 23:45
Армия и оружие
В Пекине в честь 70-летия КНР прошел военный парад
В Китае отмечают семидесятилетие образования КНР. По случаю праздника в Пекине прошел военный парад, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:35
Космос
Создание корабля со сверхсветовой скоростью может стать реальностью
Мексиканский эксперт рассказал, что создание космического корабля со сверхсветовой скоростью может быть осуществимо.
Rusargument вчера в 23:57
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Политика
Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400
Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Недвижимость
Банки вновь снизили ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ипотечные ставки вслед за Сбербанком.
Ридус 02:10
Политика
Украинский шоумен рассказал о русификации Львова
Шоумен Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, заявил о русификации Львова.
News.ru вчера в 00:29
Общество
В Приморье заработал новый кассационный суд
Всего в России создано девять подобных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.
REGNUM 02:31
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28