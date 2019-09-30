На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене. Она преодолела планку на высоте 2,04 метра. Такой же результат показала и украинка Ярослава Магучих, однако у российской спортсменки оказалось преимущество по числу попыток.

Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

Политика Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера» Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.

Политика Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.

Хоккей Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период) В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Футбол Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Политика Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.

Культура В Москве прощаются с Марком Захаровым Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.

Гаджеты Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.

Футбол «Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Политика Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов Президент РФ Владимир Путин подписал закон согласно которому деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.

Музыка Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Шоу-бизнес Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин Джастин Бибер и Хейли Болдуин связали себя узами брака в нью-йоркском здании суда в прошлом году.

Политика В донбасских республиках началась первая перепись населения ИА «Ореанда-Новости» 1 октября в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках началась первая в их истории перепись населения.

Политика В ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать формулу Штайнмайера «Рассчитываем, что в ходе предстоящего заседания в Минске Киев всё же осознает последствия невыполнения своих обязательств перед странами — гарантами Минских соглашений и приступит к согласованию формулы Штайнмайера как механизма по реализации фундамента всего процесса мирного урегулирования — введения в силу закона об особом статусе Донбасса», — приводит слова Никоноровой Интерфакс.

Здоровье Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.

Футбол Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм) Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Политика Премьер Грузии выступил за нормализацию отношений с Россией Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.