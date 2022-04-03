ТАССLatvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рубляхЛатвийская Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, сообщается на сайте компании.РБК"Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна", — сообщает компания.РИА НовостиВ компании рассказали, что в настоящее время анализируют новый способ расчёта с юридической точки зрения.RT на русском23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПрофильФАНVSE42.RUГазета.RuРосбалтLife.ruРЕН ТВПятый каналКомсомольская правдаПодробнее о событииВ Латвии рассмотрят возможность оплаты российского газа в рубляхRT на русском20:56Латвийская компания Latvijas Gaze сообщила, что изучит возможность оплаты российского газа в рубляхКомсомольская правда20:08Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рубляхТАСС19:13Латвийская Latvijas Gāze не исключила оплату газа в рубляхРБК19:57Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рубляхLenta.ru19:33Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рубляхИзвестия19:21Компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность расчетов за газ из России в рубляхРИА Новости20:00Показать ещёОценить625Поделиться