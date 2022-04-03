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Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийская Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, сообщается
 на сайте компании.
РБК
"Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна", — сообщает компания.
РИА Новости
В компании рассказали, что в настоящее время анализируют новый способ расчёта с юридической точки зрения.
RT на русском
23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Латвии рассмотрят возможность оплаты российского газа в рублях
RT на русском20:56
Латвийская компания Latvijas Gaze сообщила, что изучит возможность оплаты российского газа в рублях
Комсомольская правда20:08
Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях
ТАСС19:13
Латвийская Latvijas Gāze не исключила оплату газа в рублях
РБК19:57
Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях
Lenta.ru19:33
Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях
Известия19:21
Компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность расчетов за газ из России в рублях
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