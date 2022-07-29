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Latvijas gaze подтвердила закупку Латвией российского газа через посредников

Операции проводятся через посредника, сообщает
 портал Delfi.
Lenta.ru
14 июля парламент Латвии одобрил поправки в закон «Об энергетике», которые запрещают поставки природного газа из России с 1 января 2023 г. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявлял, что страна сможет обходиться без российских энергоресурсов.
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Кстати, с 1 июля в Латвии установлены новые тарифы для домохозяйств, из-за чего газ подорожал до 89,9%. При этом Рига исчерпала запасы закупленного в России газа, и не имеет возможности покупать голубое топливо по прежним ценам.
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«Необходимо найти способ договориться о том, как включить газ в санкции. <...> Около 90% того, что Латвия импортировала в прошлом году, было российским, но мы больше не собираемся покупать [газ российского производства]», — заверил тогда Кариньш.
Forbes

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