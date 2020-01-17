Общество

Российская газетаРоссийская газетаЛатвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников

Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный пресс-релиз. В компании отметили, что прошлый год был очень тяжелым в финансовом плане.
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Национальная государственная железнодорожная компания Латвии. Полное наименование - Государственное акционерное общество «Latvijas dzelzceļš»
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