Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЛатвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников

Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный пресс-релиз. В компании отметили, что прошлый год был очень тяжелым в финансовом плане.
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Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников

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Латвийская железная дорога уволит каждого пятого из-за финансовых проблем

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Не правительство, а демоны: Latvijas dzelzceļš вынуждена уволить 1500 сотрудников

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Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил о пытках и оказании психологического давления на него, а также попросил помощи у общественности.
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Организаторов подпольных покер-клубов задержали на Камчатке

"Дело возбуждено по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении.
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В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
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Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

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Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке

Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий.
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Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
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ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
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SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
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Впервые создан стабильный полупроводниковый детектор нейтронов

Ученые впервые синтезировали стабильное твердое вещество, которое подходит для прямой регистрации тепловых нейтронов.
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Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным

Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.
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Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

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В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, умер уже второй скончавшийся от него, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
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Прежний лидер – Джо Байден – заручился поддержкой 19% опрошенных.
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WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
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Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
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Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

Возможные планы бывшего главы правительства раскрыли источники газеты «Коммерсантъ».
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Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Политика

Россия и США провели консультации по стратегической проблематике

В четверг, 16 января, в столице Австрии состоялось заседание двустороннего стратегического диалога по безопасности с участием заместителя главы министерства иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
ТК Звезда 16:04
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Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
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Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

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Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
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Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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Национальная государственная железнодорожная компания Латвии. Полное наименование - Государственное акционерное общество «Latvijas dzelzceļš»
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