Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернуться на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.Интерфаксвчера в 04:48
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Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Интерфакс - Россиявчера в 01:22
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Следствие выяснило, что так называемые родители, живущие в городе Лиски, с осени 2017 года систематически били семилетнего ребенка, незаконно лишали его свободы передвижения, а также подвергали "иным насильственным действиям", причинявшим мальчику физические и психические страдания.
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Газета Кемерова 09:14
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
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В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
RT на русском 07:10
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Песков прокомментировал возвращение на работу иркутской чиновницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение на работу руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич должно вызвать вопросы.
Газета.Ru 08:07
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Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
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На рынке новинка, построенная на базе седана G70, появится в 2021 году.
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Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
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Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
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Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР.
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
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Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов пообещал сократить количество чиновников.
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Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM 11 сентября в 07:18