Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернуться на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.

с чего всё началось

Россия в 2015 году запретила ввозить на территорию страны шпроты из Эстонии и Латвии, так как в них была превышена концентрации вредных веществ. Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш рассказал, что производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме.

Латвийские шпроты не вернутся на российский рынок

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