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Латвийский регулятор не разрешил Latvijas Gaze платить за российский газ рублями

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gaze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями.
Комсомольская правда
Согласно комментарию регулятора, одобрение возможно лишь для финансовых учреждений, обратившихся с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.
РИА Новости
«Выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК», — заявили в ведомстве.
Lenta.ru
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Латвийский регулятор не разрешил Latvijas Gaze платить за российский газ рублями
Комсомольская правда22:22
КРФК Латвии отказалась выдать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями
РИА Новости20:54
КРФК Латвии отказалась дать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями
Lenta.ru21:49
КРФК Латвии не стал выдавать Latvijas Gāze разрешение на оплату рублями газа из РФ
Телеканал 360°21:24
В Латвии регулятор запретил рассчитываться за российский газ рублями
Life.ru21:15
Латвийский регулятор запретил платить рублями за российский газ
Московский Комсомолец22:17
Регулятор не выдаст Latvijas gāze лицензию на оплату поставок «Газпрома» в рублях
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