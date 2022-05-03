Комсомольская правдаЛатвийский регулятор не разрешил Latvijas Gaze платить за российский газ рублямиКомиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gaze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями.Комсомольская правдаСогласно комментарию регулятора, одобрение возможно лишь для финансовых учреждений, обратившихся с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.РИА Новости«Выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК», — заявили в ведомстве.Lenta.ruВ Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаПрофильТелеканал 360°Life.ruПодробнее о событииЛатвийский регулятор не разрешил Latvijas Gaze платить за российский газ рублямиКомсомольская правда22:22КРФК Латвии отказалась выдать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублямиРИА Новости20:54КРФК Латвии отказалась дать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублямиLenta.ru21:49КРФК Латвии не стал выдавать Latvijas Gāze разрешение на оплату рублями газа из РФТелеканал 360°21:24В Латвии регулятор запретил рассчитываться за российский газ рублямиLife.ru21:15Латвийский регулятор запретил платить рублями за российский газМосковский Комсомолец22:17Регулятор не выдаст Latvijas gāze лицензию на оплату поставок «Газпрома» в рубляхSputnik Латвиявчера в 11:00Показать ещёОценить89Поделиться