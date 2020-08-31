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РБК
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.В источнике
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РИА Новости

Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РИА Новостивчера в 08:18
RT на русском

Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко

RT на русскомвчера в 14:02
Газета.Ru

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

Газета.Ruвчера в 10:36
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РБКвчера в 07:53
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

ТАССвчера в 07:48
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Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Известиявчера в 10:30
URA.Ru

Что происходит в Беларуси. Кремль не будет спрашивать у Минска разрешения на вмешательство. Прибалтика ввела санкции против Лукашенко

URA.Ruвчера в 13:14

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Газета.Ruвчера в 16:32
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Малиновский не собирается покидать «Аталанту» из-за прихода Миранчука

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Честный рейтинг букмекероввчера в 03:10

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RT на русскомвчера в 16:10
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