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РБК
РБК

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.В источнике
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Коммерсантъ

Александра Лукашенко поздравили санкциями

Коммерсантъвчера в 15:28
РИА Новости

Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РИА Новостивчера в 08:18
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30
Газета.Ru

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

Газета.Ruвчера в 10:36
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

ТАССвчера в 07:48
Известия

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Известиявчера в 10:30
RT на русском

Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко

RT на русскомвчера в 14:02

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомостивчера в 13:30
10

США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
Lenta.ru29 августа в 21:33
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Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры.
Lenta.ruвчера в 04:51
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Kia Rio X-Line стал самым популярным хэтчбеком в России в 2020 году

Как сообщает «Автостат», за семь месяцев нынешнего года в нашей стране было куплено почти 57,5 тыс. новых легковых машин в кузове «хэтчбек», это на 20,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Тарантас Ньюсвчера в 09:05
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Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в России к ноябрю

Достаточный коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован в России к ноябрю за счет вакцинации, рассказал в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Национальная служба новостейвчера в 10:54

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Стал известен главный режиссерский замысел фильма «Брат»

В фильме говорится, что режиссерская задумка взаимодействия бандитского и музыкального миров без оформления ее соответствующей музыкальной темой, в последствии ставшей культовой, оставила бы фильм «Брат» Алексея Балабанова в сегменте заурядных городских боевиков.
ИА Красная Весна20:05
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